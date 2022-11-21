Рим, 21 ноября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В результате ДТП на дорогах Италии ежедневно гибнут в среднем восемь человек, передают 21 ноября национальные СМИ со ссылкой на экспертные данные.

Дорожный знак

Ранее в национальной службе статистики сообщили, что в 2022 году в стране заметно выросло общее число ДТП, количество ДТП с пострадавшими и т.д.

Отчасти этот рост обусловлен отменой антикоронавирусных ограничений и возвращением дорожного трафика к прежнему уровню, полагают статистики.

Изменить ситуацию поможет улучшение качества дорожного покрытия, увеличение числа информационных указателей, сотрудников патрульной службы на дорогах, рост количества проводимых проверок, полагают эксперты.