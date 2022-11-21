Сеул, , 12:32 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 21 ноября направил письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду, в котором пообещал продолжить тесное сотрудничество. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заместителя пресс-секретаря президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Сообщается, что южнокорейский лидер отправил письмо в ответ на послание наследного принца, в которой он поблагодарил президента Южной Кореи за гостеприимство.

«Визит наследного принца в Сеул стал важной вехой в развитии двусторонних отношений, — написал Юн Сок Ёль в своем послании. — Мы будем тесно сотрудничать с Саудовской Аравией для реализации программы по уменьшению нефтезависимости «Видение Саудовской Аравии 2030».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Сеул и Эр-Рияд подписали десятки инвестиционных соглашений на общую сумму около $30 млрд.

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