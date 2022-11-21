Сулеймания, Ирак, 21 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Следственная контртеррористическая группа Иракского Курдистана (CTG) сообщила о гибели 32 человек в результате ударов ВВС Турции по Ираку и Сирии. Об этом 21 ноября сообщает Shafaq со ссылкой на официальное заявление CTG.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По последним данным, речь идёт о боевиках «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и её сирийского филиала «Силы народной самообороны», известных как YPG.

Как отмечается, вооруженные силы Турции за 19–21 ноября провели не менее 25 рейдов на позиции Отрядов народной самообороны и РПК в сирийских провинциях Хасака, Алеппо, Ракка и окрестностях города Кобани на севере Сирии, а также — в районе горных вершин Кандиль и Корек и деревни Мават в Иракском Курдистане.