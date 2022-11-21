Вашингтон, 21 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Обстрелы иранскими военными Иракского Курдистана в районе Эрбиля, которые были произведены ранее 21 ноября, осуждают США. Об этом 21 ноября говорится в заявлении Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

David B. Gleason Пентагон

«Мы осуждаем удары Ирана близ Эрбиля в Ираке, совершенные через границу с использованием беспилотных летательных аппаратов и с применением ракет», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что такие удары, по мнению американских военных, являются якобы угрожают мирным жителям, а также безопасности и стабильности в регионе, и нарушают суверенитет Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые силы (ВС) Ирана нанесли новый ракетный удар по расположенным в Иракском Курдистане штаб-квартирам курдских партий, поддерживавших проходящие на иранской территории протестные акции.