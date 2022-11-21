Пули-Хумри, Афганистан, , 12:19 — REGNUM В результате двух автоаварий в афганской провинции Баглан 11 человек погибли и 46 получили ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Авария Kaatjem

По данным источников, прошлой ночью в уезде Хинджан упал в реку автобус, в результате чего восемь человек погибли и 39 получили ранения.

В другом ДТП в уезде Души три человека погибли и семь человек получили ранения.

Среди погибших ребёнок и две женщины.

Напомним, основной причиной дорожно-транспортных происшествий в Афганистане считаются невнимательность водителей и плохое состояние дорог.