Гавана, , 12:18 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель провел в Москве встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Об этом пишет Prensa Latina.

Мигель Диас-Канель Gov.spb.ru

В рамках рабочей программы своего официального визита в Россию президент Кубы поблагодарил российских коммунистов за поддержку Карибского острова в борьбе против экономической, торговой и финансовой блокады, введенной со стороны США.

Он также передал Зюганову «братское приветствие» от генерала армии Рауля Кастро, в котором тот отметил поддержку кубинского народа со стороны КПРФ.

Диас-Канель воспользовался возможностью пригласить лидера российских коммунистов на мероприятие, посвященное балансу мира на основе концепции кубинского национального героя Хосе Марти и исторического лидера революции Фиделя Кастро, которое состоится в Гаване в январе 2023 года.

Со своей стороны, Зюганов отметил возможность встретиться и обменяться идеями с лидером кубинской партии.