Москва, , 12:18 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, президент России Владимир Путин приветствовал участников международного научно-практического форума «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика», сообщается на сайте Кремля.

Нацистские палачи на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала (фрагмент). 1945 ИА REGNUM

Президент отметил, что форум служит исключительно важной цели — изучению трагических страниц Великой Отечественной войны, увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками.

«Этим жестоким преступлениям дана однозначная оценка Нюрнбергским военным трибуналом. Им нет и не может быть ни оправдания, ни прощения. Попустительство нацизму приводит к чудовищным последствиям», — подчеркнул Путин.

ИА REGNUM ранее сообщало, Заявление президента России Владимира Путина о том, что необходимо помнить о решениях Нюрнбергского трибунала, вызвало бурное обсуждение среди интернет-сообщества.

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