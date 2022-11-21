Москва, 21 ноября 2022, 12:18 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, президент России Владимир Путин приветствовал участников международного научно-практического форума «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика», сообщается на сайте Кремля.

Нацистские палачи на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала (фрагмент). 1945
Нацистские палачи на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала (фрагмент). 1945
ИА REGNUM

Президент отметил, что форум служит исключительно важной цели — изучению трагических страниц Великой Отечественной войны, увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками.

«Этим жестоким преступлениям дана однозначная оценка Нюрнбергским военным трибуналом. Им нет и не может быть ни оправдания, ни прощения. Попустительство нацизму приводит к чудовищным последствиям», — подчеркнул Путин.

ИА REGNUM ранее сообщало, Заявление президента России Владимира Путина о том, что необходимо помнить о решениях Нюрнбергского трибунала, вызвало бурное обсуждение среди интернет-сообщества.

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