Париж, , 12:18 — REGNUM Заместитель мэра Парижа по туризму Фредерик Окар заявил о возвращение традиционных фейерверков на Елисейских полях 31 декабря, передает BFM TV.

Фейерверк Инна Теймуразова © ИА REGNUM

«Эти новогодние праздники станут первыми в обычном формате. Фейерверки отменили в прошлом году, в этом году они состоятся», — порадовался заместитель мэра Парижа.

Таким образом, в Новый год на Елисейских полях праздничные гуляния начнутся с 22:00 с музыкальным сопровождением, а в полночь жители Франции увидят фейерверк.