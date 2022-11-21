Париж, 21 ноября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Заместитель мэра Парижа по туризму Фредерик Окар заявил о возвращение традиционных фейерверков на Елисейских полях 31 декабря, передает BFM TV.

Инна Теймуразова ИА REGNUM Фейерверк

«Эти новогодние праздники станут первыми в обычном формате. Фейерверки отменили в прошлом году, в этом году они состоятся», — порадовался заместитель мэра Парижа.

Таким образом, в Новый год на Елисейских полях праздничные гуляния начнутся с 22:00 с музыкальным сопровождением, а в полночь жители Франции увидят фейерверк.