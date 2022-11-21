Москва, 21 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Внедрение «паспорта болельщика» (Fan ID) не является главной причиной снижения посещаемости матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 21 ноября заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Minsvyaz.ru Fan-id

«Некорректно ставить во главу угла снижения посещаемости то, что внедрён Fan ID. На чемпионате мира в России была та же система. Все меры приняты, и я не вижу барьеров, чтобы она не сработала», — цитирует Матыцина «РБ Спорт».

По его словам, решение о введении Fan ID принято, и обратной дороги нет.

Он добавил, что начиная со второй части чемпионата, все стадионы будут оборудованы этой системой. В настоящее время система работает в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

«Думаю, во второй половине сезона посещаемость будет больше», — заключил Матыцин.