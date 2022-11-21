Симферополь, 21 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Ливни и сильный ветер прогнозируются на территории Республики Крым 22 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В Крыму распространено предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических условиях.

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По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября на полуострове прогнозируются дожди, сильные — в южных и восточных районах. До 15-20 метров в секунду усилится ветер.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения, не исключены подтопления территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 19–20 ноября непогода накрыла регионы Центральной России. В Орловской области прошли сильные снегопады, в Курской и Воронежской областях — ледяные дожди, приведшие к отключениям света.