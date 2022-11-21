Милан, Италия, , 12:15 — REGNUM Власти Италии, изменив экономическую политику, могут создать до миллиона новых рабочих мест, заявил 21 ноября лидер партии «Вперёд, Италия» (входит в правящую коалицию) Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони European People's Party

Для этого необходимо отказаться от предварительных проверок хода реализации строительных и бизнес-проектов, от жилых домов до открытия ресторанов, и проверять уже «по факту», предложил Берлускони.

В Италии около 10% граждан трудоспособного возраста официально являются безработными, при этом еще более 30% граждан ничего не сообщают государству о своей занятости.