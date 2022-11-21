Берлин, , 12:13 — REGNUM Гражданку России Юлию Прохорову могли депортировать из Германии, сообщает 21 ноября Readovka.

Германия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

СМИ публикует видеозапись депортации девушки, похожей на блогершу Прохорову. Героиню ролика в аэропорту Берлина сопровождают немецкие полицейские. Предполагается, что её посадили на рейс из Стамбула.

Юлия Прохорова получила известность по роликам, снятым в немецких городах. Так, на одном из видео она танцевала «Калинку» перед толпой митингующих жителей бывш. УССР.

По некоторой информации, правоохранительные органы проводили обыски дома у девушки. Сообщается, что она могла незаконно находиться на территории Германии.