Берлин, 21 ноября 2022, 12:13 — REGNUM Гражданку России Юлию Прохорову могли депортировать из Германии, сообщает 21 ноября Readovka.

Германия
Германия
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

СМИ публикует видеозапись депортации девушки, похожей на блогершу Прохорову. Героиню ролика в аэропорту Берлина сопровождают немецкие полицейские. Предполагается, что её посадили на рейс из Стамбула.

Юлия Прохорова получила известность по роликам, снятым в немецких городах. Так, на одном из видео она танцевала «Калинку» перед толпой митингующих жителей бывш. УССР.

По некоторой информации, правоохранительные органы проводили обыски дома у девушки. Сообщается, что она могла незаконно находиться на территории Германии.