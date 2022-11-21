Пушкин, Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM Уроженца б. УССР Егора Казанца, написавшего на фасаде жилого дома в Санкт-Петербурге лозунг киевских нацистов, отпустили из СИЗО со штрафом, который он платить не будет. Об этом проинформировали 21 ноября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Зал суда Пресс-служба Костромского областного суда

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце мая 2022 года полиция задержала нетрезвого уроженца бывшей УССР, который вечером 10 мая нанес при помощи аэрозольного баллончика с краской золотистого цвета на фасад многоквартирного жилого дома 1 по улице Изборская лозунг бандеровцев и киевских националистов. С тех пор мигрант содержался под стражей в СИЗО и дожидался решения суда.

Спустя полгода мировой судья судебного участка №147 Пушкинского района Санкт-Петербурга огласил приговор Казанцу, который признал свою вину и просил о рассмотрении дела в особом порядке.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. С учетом содержания под стражей Казанец освобожден от наказания и выпущен из-под стражи в зале суда немедленно», — уточнили в ОПС.

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