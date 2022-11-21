Баку, , 12:16 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных президентских выборах. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Ильхам Алиев President.az

«Итоги голосования являются ярким проявлением большого доверия и уверенности в вас вашего народа, высокой оценки вашей деятельности на пути всестороннего развития нашего братского Казахстана», — процитировала пресс-служба поздравление Алиева.

Сообщается, что он также заявил об общих конях казахстанского и азербайджанского народов. По мнению азербайджанского лидера, это является одним из главных факторов отношений между республиками.

Алиев уверен, что Баку и Астана продолжат расширять дружеские отношения и взаимовыгодное партнёрство.

Как сообщало ИА REGNUM, Токаев на президентских выборах, согласно предварительным данным Центризбиркома страны, набрал более 81% голосов.

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