Ростов-на-Дону, , 12:11 — REGNUM В декабре 2022 года фермеры из Ростовской области отправятся на обучение в Аргентину. Об этом стороны договорились в ходе недельного рабочего визита донской делегации в южноамериканскую страну.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы договорились, что с 15 декабря пошлём группу фермеров, агрономов и трактористов для обучения в Аргентину в сфере растениеводства», — сообщил ТАСС первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, возглавивший донскую делегацию в Аргентине.

По словам Гончарова, Аргентина обладает хорошими наработками в сфере точного земледелия. Ростовская область на данный момент находится на пике производства зерновых, и увеличить его можно только за счёт новых технологий. Поэтому некоторые технологические решения, в том числе по точному высеву, который приводит к восстановлению почв, может оказаться для донского края очень полезным.

Кроме того, образовательный процесс в специальных школах провинции Санта-Фе построен так, что он прививает любовь к работе на селе. И совместные образовательные программы Аргентины представляют большой интерес для тружеников донского села.

Как сообщало ИА REGNUM, внешнеторговый оборот Ростовской области с Аргентиной в 2021 году вырос почти на 35% и составил 7,6 млн долларов (в том числе экспорт — 1,2 млн долларов (рост на 26,3%), импорт — 6,4 млн долларов (+36,4%). Основу товарной структуры экспорта и импорта составляют химическая продукция, чёрные и цветные металлы и изделия из них.

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