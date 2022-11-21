Варшава, 21 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Предстоящей зимой в Польшу прибудут новые беженцы с территории б. УССР, заявил глава Бюро международной политики администрации польского президента Якуб Кумох в эфире радиостанции RMF FM.

Julian Buijzen Беженцы

«Конечно, это будет очень тяжелая зима, и мы ожидаем, что, к сожалению, будут, это факт, будут дополнительные беженцы [с территории б. УССР]», — сказал он.

Напомним, ранее газета Myśl Polska сообщила, что беженцы с территории б. УССР в Польше вызывают негативные чувства у коренного населения.

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