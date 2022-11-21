В Госдуме разработают отдельный законопроект о компьютерных играх
Депутаты Госдумы разработают отдельный законопроект о компьютерных играх
Москва,
21 ноября 2022, 12:09 — REGNUM В России может появиться отдельный закон о компьютерных играх, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
Александр Хинштейн
Duma.gov.ru
«Регулирование видеоигр. Сначала нужно определить, что такое видеоигры, а потом их запрещать, это не делается через поправку ко второму чтению», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Для регулирования маркировки компьютерных игр разработает отдельный законопроект.
«Комитет разработает отдельный законопроект, связанный с регулированием компьютерных игр. Эту работу мог бы курировать зампредседателя комитета Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»)», — заявил Хинштейн.
История вопроса
К видеоиграм относят игры, использующие специальные электронные устройства и визуальный интерфейс (экран телевизора, монитор компьютера или встроенный дисплей консоли). В 1980-е годы видеоигры стали неотъемлемой частью индустрии развлечений, а в США их даже признали формой искусства.
Видеоигры различаются по жанрам, тематикам и устройствам ввода (компьютер, консоль или аркадный автомат). Как правило, в таких играх геймер (человек, запустивший видеоигру) управляет одним или несколькими персонажами и совершает ряд действий, направленных на победу над соперником, изучение сюжетной линии игры или достижение иных условий.