Москва, 21 ноября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В России может появиться отдельный закон о компьютерных играх, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«Регулирование видеоигр. Сначала нужно определить, что такое видеоигры, а потом их запрещать, это не делается через поправку ко второму чтению», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Для регулирования маркировки компьютерных игр разработают отдельный законопроект.

«Комитет разработает отдельный законопроект, связанный с регулированием компьютерных игр. Эту работу мог бы курировать зампредседателя комитета Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»)», — заявил Хинштейн.