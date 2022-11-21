В Госдуме разработают отдельный законопроект о компьютерных играх
Депутаты Госдумы разработают отдельный законопроект о компьютерных играх
Москва, 21 ноября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В России может появиться отдельный закон о компьютерных играх, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
Duma.gov.ru
Александр Хинштейн
«Регулирование видеоигр. Сначала нужно определить, что такое видеоигры, а потом их запрещать, это не делается через поправку ко второму чтению», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Для регулирования маркировки компьютерных игр разработают отдельный законопроект.
«Комитет разработает отдельный законопроект, связанный с регулированием компьютерных игр. Эту работу мог бы курировать зампредседателя комитета Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»)», — заявил Хинштейн.