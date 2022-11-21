Манила, , 12:17 — REGNUM США обязуются защищать Филиппины в Южно-Китайском море (ЮКМ) в случае нападения. Это подтвердила американский вице-президент Камала Харрис 21 ноября во время встречи с филиппинским президентом Фердинандом Маркосом.

Камала Харрис (сс) Mark Warner

Она отметила, что основа отношений США и Филиппин многогранна. И Вашингтон, и Манила вместе защищают международные правила и нормы, касающиеся ЮКМ.

«А вооружённое нападение на Филиппины, вооружённые силы, общественные суда или самолеты в ЮКМ вызовут обязательства США по взаимной обороне», — сказала Харрис.

Маркос отметил, что обе страны зависят от двусторонних отношений. Важность партнёрства растёт по мере усиления потрясений, особенно в регионе. Ситуация стремительно меняется, и для должного реагирования на неё необходимо развиваться, добавил он.

Харрис прибыла на Филиппины 20 ноября. Для страны это первый визит высокопоставленного чиновника из США за пять лет.

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