Рим, , 12:06 — REGNUM Правительство Италии рассматривает возможность установления национального «потолка цен» на энергию, передает 21 ноября Agenzia Italia со ссылкой на осведомленные источники.

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Ранее одним из инициаторов установления подобного «потолка» на уровне ЕС был экс-премьер-министр страны Марио Драги.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (превысившая, впервые за 40 лет, отметку в 10%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 60 млрд евро.