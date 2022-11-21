Тегеран, 21 ноября 2022, 12:06 — REGNUM Афганский юноша был убит в Иране сотрудниками службы безопасности. Об этом источники сообщили газете «Собх».
По словам собеседников издания, 20-летнего гражданина Афганистана звали Хамид, и он был убит агентами иранской служб безопасности в Даргаме на острове Кешм.
Уточняется, что молодой человек был родом из провинции Фарах и уже несколько лет жил в Иране.
Причины убийства пока не установлены.
Хамид ― не единственный афганский гражданин, убитый иранскими силовиками. Ранее также сообщалось, что они убили афганского спортсмена в городе Мешхеде.