Санкт-Петербург, 21 ноября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Петербурге проведут судебную экспертизу по застройке Северного намыва на острове Декабристов, вызвавшему негативную реакцию у части местных жителей. Проведение экспертизы назначил Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает 21 ноября профильный ресурс рынка недвижимости NSP.

Telegram-канал «Мы против северного намыва!» Акция против застройки северного намыва

Обеспокоенные петербуржцы оспаривают положительное заключение общественной экологической экспертизы. Истцы считают, что отмена заключения ранее проведённой экспертизы сделает работы на намыве незаконными, так как это единственный разрешительный документ для начала работ.

На части острова Декабристов строительные работы ведёт «Группа ЛСР», компания выступила с ходатайством о судебной экспертизе. Её проведёт Центр экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Пока экспертизу будут проводить, судебное производство будет приостановлено, однако на продолжение работ это не повлияет.

Напомним, что многие жители Василеостровского района Петербурга выступают против работ на Северном намыве. Граждане жаловались, что работы ведут и ночью, шум от них мешает спать. Петербуржцы ранее записали соответствующее обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, ранее архитекторы на градостроительном совете Петербурга представили проект жилого комплекса «Группы ЛСР» на Северном намыве, на его территории смогу поселиться порядка 30 тыс. человек.