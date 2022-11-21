Москва, , 12:03 — REGNUM Правительство России изменило правила по зарплатам топ-менеджеров государственных компаний. Власти начнут премировать глав госкомпаний в соответствии с их ключевыми показателями эффективности ((KPI), пишет 21 ноября «Коммерсант» .

Зарплата Maaleht.delfi.ee

Главы всех 117 компаний с госучастием будут получать зарплату только по достижении ими определённых KPI, включающих в себя финансовые показатели, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, связанные с национальными целями развития.

Эффективным руководителям будет положена годовая премия в пределах 30–50% от максимального заработка за год. Отмечается, что поправки правительства РФ распространяются на компании, в которых государству принадлежит более 50% акций.

ИА REGNUM ранее сообщало, в правительстве РФ рассматривали предложение ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний.

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