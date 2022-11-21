Донецк, 21 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую и Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщили 21 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:43 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — сообщили в телеграм-канале представительства.

В 11:45 ВСУ обстреляли из Авдеевки населенынй пункт Минеральное, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.