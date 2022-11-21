Грозный, 21 ноября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Чечне ликвидирован бандит, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД. Злоумышленник пытался скрыться с захваченным табельным оружием полицейского и был застрелен. Сотрудник Госавтоинспекции погиб от полученных ножевых ранений, сообщил 21 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.

Patrick Slattery Окровавленный нож

Инцидент произошел в Грозном в то время, когда сотрудник ГИБДД готовился к совершению молитвы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

«Сегодня в центре Грозного ликвидирован преступник, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД. Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения. При попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен», — говорится в сообщении.

Мотивы преступления устанавливаются. Также устанавливают личность нападавшего. Известно, что он действовал без соучастников. Кадыров выразил соболезнования родным погибшего сотрудника ГИБДД.