Джакарта, , 12:00 — REGNUM В Индонезии 20 человек погибли из-за землетрясения, которое произошло в понедельник, 21 ноября, сообщает CNN Indonesia.

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Еще 100 человек получили ранения и находятся на лечении в больницах.

«Пока все еще ведется сбор данных. Травмы получили 100 человек, умерли 20 человек», — заявил начальник полиции Чианджура Дони Хермаван.

Число травм и смертей может продолжать расти. Пока что машины скорой помощи все еще прибывают с жителями, пострадавшими от землетрясения.

Землетрясение магнитудой 5,6 потрясло Чианджур, Западная Ява. Землетрясение также почувствовали жители столицы Индонезии.

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