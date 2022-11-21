Чебоксары, 21 ноября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Чувашии ноябрьская норма по осадкам выполнена, но на этом последний осенний месяц останавливаться не собирается. 23 ноября может выпасть ледяной дождь, 24 ноября ожидаются снегопады. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Ледяной дождь

По его словам, высота снежного покрова в Чебоксарах достигает 8 см и месячная норма ноября уже выполнена. Двое суток, 21 и 22 ноября ожидается сухая погода при температуре в среднем 0…-5 градусов мороза, местами сгустятся туманы.

23 ноября недели южный циклон станет причиной осадков, при этом с высокой долей вероятности может выпасть ледяной дождь. Однако не исключаются сильные снегопады.

«Пока расклад такой: на северо-востоке Чувашии ожидается снег, на юго-западе — ледяной дождь», — говорит Владимир Михайлов.

24 ноября прогнозируются снегопады, 25 ноября осадки прекратятся. Новая порция снегопадов прогнозируется в середине первой декады декабря.

26 — 27 ноября под влиянием северного антициклона установится ясная морозная погода со слабым ветром, днём температура составит — 5…-7 градусов мороза, по ночам будет опускаться до -20 градусов.