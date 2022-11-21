Благовещенск, 21 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Глава администрации ЗАТО Циолковского Виталий Брижатый был задержан 18 ноября в Благовещенске во время управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября депутат Бурейского муниципального округа Александр Быковский.

Официальный сайт Госавтоинспекции Инспектор ГИБДД

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По словам народного избранника, сейчас решается вопрос о лишении мэра Циолковского прав на управление автомобилем. Чиновника задержали сотрудники госавтоинспекции. Мужчина находился за рулём служебной машины, был пьян и пытался скрыться от правоохранителей. Эти факты подтверждаются записью с видеорегистратора и протоколом, который есть в управлении ГИБДД города.

«Считаю такое поведение непристойным, могли пострадать люди. Народ возмущён, многие пишут, звонят и просят отправить Виталия Брижатого в отставку. Ситуацию всеми силами пытаются замять на верхах, но совсем скрыть её не получилось. Остался только один вопрос: а достоин ли такой человек доверия губернатора и президента, а, самое главное, народа?» — отметил Александр Быковский.

Ранее он был депутатом Циолковского в шестом созыве. Народный избранник особо подчеркнул то, что нынешний глава города — уже третий градоначальник, который нарушает закон.

В пресс-службе управления МВД по Амурской области эту информацию отказались подтвердить, объяснив это тем, что такие сведения будут являться разглашением персональных данных. В связи с тем, что возбуждено административное дело, информация на нему не распространяется не смотря на то, что совершивший правонарушение человек — публичное лицо.

Как сообщало ИА REGNUM, в пользу государства с бывшего главы администрации ЗАТО Циолковский в Амурской области Сергея Левицкого взыщут 3 млн рублей. Эта сумма определена как незаконный доход, полученный осуждённым по контракту, который был заключён в условиях конфликта интересов. По версии суда, эти деньги Сергей Левицкий получил в 2018 году.