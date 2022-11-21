Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп потерпит с высокой долей вероятности поражение в гонке за выдвижение в качестве основного кандидата на пост американского президента от Республиканской партии, если пойдет на выборы 2024 года, заявил бывший спикер палаты представителей Пол Райан 20 ноября в эфире ABC.

Трамп Gage Skidmore

«Я думаю, что с Трампом мы, вероятно, потеряем Белый дом», — сказал Райан.

«И если есть кто-то, кого не зовут Трамп, я предполагаю, что мы выиграем Белый дом», — добавил он.

Райан, ушедший с поста спикера в январе 2019 года, заявил, что Трампа нельзя избрать, сославшись на недавние поражения кандидатов, которых бывший президент поддержал на промежуточных выборах в начале этого месяца.

«Я думаю, что он продолжит терять высоту, потому что мы хотим победить. И мы знаем, что с ним мы проигрываем. У нас есть ряд поражений, чтобы доказать это», — добавил Райан, имея в виду Трампа.

«И есть много действительно хороших, способных консерваторов, которые, как мне кажется, более чем способны не только быть хорошими консерваторами у власти, но и могут выиграть выборы», — добавил он.

Райан также сказал, что у Республиканской партии было бы лучше на промежуточных выборах 2022 года, если бы было больше «традиционных республиканских» кандидатов вместо «трамповских республиканцев».