С Трампом республиканцы проиграют — экс-спикер палаты представителей США
Вашингтон, 21 ноября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп потерпит с высокой долей вероятности поражение в гонке за выдвижение в качестве основного кандидата на пост американского президента от Республиканской партии, если пойдет на выборы 2024 года, заявил бывший спикер палаты представителей Пол Райан 20 ноября в эфире ABC.
Райан, ушедший с поста спикера в январе 2019 года, заявил, что Трампа нельзя избрать, сославшись на недавние поражения кандидатов, которых бывший президент поддержал на промежуточных выборах в начале этого месяца.
Райан также сказал, что у Республиканской партии было бы лучше на промежуточных выборах 2022 года, если бы было больше «традиционных республиканских» кандидатов вместо «трамповских республиканцев».