Курск, , 11:56 — REGNUM Региональный режим чрезвычайной ситуации может быть введён в Курской области в связи с последствиями ледяного дождя. Об этом на оперативном совещании 21 ноября заявил губернатор Роман Старовойт.

После ледяного дождя в Курской области Пресс-служба администрации Курской области

«Прошу проанализировать, необходимо ли вводить региональный режим ЧС, или мы уложимся в действующие регламенты устранения последствий», — приводит слова губернатора «Секунда».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в результате ледяного дождя в Курской области были повалены десятки деревьев, тысячи жителей остались без света. По данным на утро 21 ноября в регионе фиксировались повторные отключения электроснабжения — у 8,6 тыс. жителей.

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