* талибов — запрещённая в России организация

Маймана, Афганистан, , 11:56 — REGNUM В афганской провинции Фарьяб двое боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были расстреляны прямо на улице в городе Меймене, столице провинции, неизвестными вооружёнными людьми на мотоцикле. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Оружие (сс) CWitte

Инцидент произошёл возле здания апелляционного суда провинции Фарьяб.

Местные источники сообщают, что неизвестные расстреляли талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на блокпосту и скрылись с места нападения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе пока ничего по этому поводу не заявили.

Нападение на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе происходит не в первый раз. Не давно здесь был убит глава отдела экономики провинции.