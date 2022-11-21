Стокгольм, , 11:59 — REGNUM Либералы принесли извинения «на нескольких разных уровнях» после того, как лидер партии Йохан Персон раскритиковал Шведских демократов, назвав партию «коричневой субстанцией», намекая на ее нацистское прошлое. Об этом 21 ноября написала Aftonbladet.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Принимая это во внимание, на этот раз мы можем быть снисходительны к такому выпаду в наш адрес», — заявил газете партсекретарь Шведских демократов Маттиас Бекстрём Йоханссон.

Он отметил, что Шведские демократы впредь ожидают, что Либеры повысят уровень риторики в будущем и что они будут действовать в соответствии с тем, о чем договорились в Соглашении Тидё.

Напомним, что ранее Либералам пригрозили отставкой из правительства Швеции, если они продолжать критиковать Шведских демократах, с помощью голосов которых правительство Швеции принимает законопроекты.

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