Петропавловск-Камчатский, 21 ноября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погиб снайпер стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты в/ч 10 103 рядовой Мороз Алексей Викторович. Он был родом из Мильково на Камчатке. Сообщили на официальной странице администрации Мильковского района ВКонтакте.

Скорбь

Читайте также: В Якутии родственники раненых бойцов могут получить спецвыплаты

«Нет слов, которые вернут близкого человека, но я соболезную семье, друзьям, близким. Вечная память», — сказал глава района Николай Сепко.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии, у которых родственник в ходе спецоперации в защиту Донбасса получил ранение, смогут получить деньги на проезд до военного госпиталя. Соответствующие компенсации предусмотрели в качестве меры дополнительной социальной поддержки.