Донецк, 21 ноября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщили 21 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:35 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:37 ВСУ обстреляли из Орловки Макеевку (Червонгвардейский район), выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.