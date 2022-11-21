Стокгольм, 21 ноября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Хеди Фрид была одной из ведущих общественных деятелей Швеции. Об этом объявил король Швеции Карл XVI Густав в своем заявлении, где он написал, что Фрид просветила несколько поколений шведов о творившемся зле во время Холокоста, передает новостной портал Omni.

Bengt Nyman Король Швеции Карл XVI Густав в 2018 году

Королевский дом Швеции скорбит по ушедшей из жизни писательнице.

«Мы ценили ее доброту и мудрость в тех случаях, когда наша семья имела честь встречаться с ней. Мы вспоминаем Хеди Фрид и ее поступки с благодарностью и уважением», — говорится в заявлении монарха.

Пережившей Холокост писательнице и психологу Хеди Фрид было 98 лет, когда она скончалась 20 ноября 2022 года.