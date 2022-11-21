Уфа, , 11:55 — REGNUM 23 проекта, направленных на создание молочных ферм и переработку молока, реализуют в Башкирии. Об этом 21 ноября сообщил глава региона Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

На роботизированной молочной ферме Kaluga-poisk.ru

Он добавил, что общая стоимость этих проектов оценивается в 26 млрд рублей, при этом большинство проектов находится в высокой степени готовности, на их реализацию уже направлено свыше половины запланированной стоимости.

Хабиров сообщил, что некоторые проекты в Башкирии уже реализуются, в связи с этим в регионе увеличивается производство высококачественного натурального молока.

«15 крупнейших предприятий республики с начала года дали плюс 38 тысяч тонн молока по отношению к предыдущему году (плюс 23%). Всего же с января объем товарного молока в Башкирии составил 643 тысяч тонн (100,2% к прошлому году)», — сообщил глава региона.

Он также сообщил, что в Ермекеевском районе было завершено строительство животноводческого комплекса, на реализацию данного проекта было направлено более 3,1 млрд рублей и создано 128 рабочих мест.

«На этой, одной из самых современных в Башкирии молочных ферм с поголовьем 2800 коров уже получают 87 тонн молока в сутки», — сообщил Хабиров.

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