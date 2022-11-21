Санкт-Петербург, 21 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Петербургский миллиардер, крупный девелопер совладелец компании Fort Group Максим Левченко продал свою долю в Большом Гостином дворе Санкт-Петербурга соучредителю ряда юридических лиц, входящих в ресторанную группу Ginza, Марине Иваненко.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Невский проспект. Вид на Гостиный двор.

Об этой сделке сообщило 21 ноября издание «Деловой Петербург». Левченко с 2016 года владел 10,4% акций АО «Большой Гостиный двор. Управление инвестиций» (БГД. УИ). Однако в октябре 2022 года новым и единственным акционером организации стала Иваненко. По данным издания, баланс БГД. УИ на конец 2021 года достигал 85 млн рублей в капитале АО «БГД» (837 млн рублей), что и соответствует размеру доли владения 10%.

«Таким образом, цена сделки <…> может быть сопоставима с размером баланса общества», — говорится в сообщении.

Отметим, что структура Ginza арендует на протяжении нескольких лет ряд помещений на Ломоносовской линии Гостиного двора, где планирует открыть фуд-корт. Однако из-за пандемии, а затем начала специальной военной операции презентация нового пространства неоднократно переносилась, в последний раз — на весну 2023 года.