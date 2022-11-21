Челябинск, 21 ноября 2022, 11:53 — REGNUM В Челябинске отменена скандальная госзакупка на общую сумму 7,3 млн рублей. Об этом распорядился директор муниципального учреждения «Вечерний Челябинск» Сергей Филичкин.
Решение было принято 21 ноября. Скан документа приводится в телеграм-канале депутата Госдумы Владимира Бурматова («Единая Россия»).
Ранее власти собирались потратить эти деньги на «создание положительного имиджа города Челябинска». Новости об этих планах вызвали широкий резонанс и негодование представителей общественности.