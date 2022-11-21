Челябинск, 21 ноября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Челябинске отменена скандальная госзакупка на общую сумму 7,3 млн рублей. Об этом распорядился директор муниципального учреждения «Вечерний Челябинск» Сергей Филичкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Решение было принято 21 ноября. Скан документа приводится в телеграм-канале депутата Госдумы Владимира Бурматова («Единая Россия»).

Ранее власти собирались потратить эти деньги на «создание положительного имиджа города Челябинска». Новости об этих планах вызвали широкий резонанс и негодование представителей общественности.