Дженин, Палестина, 21 ноября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Полицейская операция израильских спецслужб на территории Западного берега реки Иордан привела к массовым беспорядкам. Об этом сообщает Quds News.

Gigi Ibrahim Протесты в Палестине

По данным журналистов, утром 21 ноября израильская полиция вошла в город Дженин для того, чтобы арестовать одного из местных жителей. Силовики окружили его дом в районе аль-Хадаф. Местные жители попытались прорвать полицейское оцепление и начали закидывать силовиков камнями. В ответ на это, силовики применили слезоточивый газ и боевое оружие.

Отмечается, что в ходе столкновений как минимум трое полицейских получили ранения. Также сообщается об одном погибшем и десятках раненных с палестинской стороны.

По информации Quds, в Дженин стягиваются дополнительные соединения армии и полиции Израиля.