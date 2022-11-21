Мурманск, 21 ноября 2022, 11:53 — REGNUM Мурманским бюджетникам до конца года повысят зарплату. На эти цели региональные власти выделят около двух млрд рублей.

Михаил Суздальцев. Первая зарплата. 1958
Михаил Суздальцев. Первая зарплата. 1958
«Я внес законопроект в Мурманскую областную думу о направлении на повышение оплаты труда бюджетников, а именно работников образования, здравоохранения, культуры, отдельные категории тех, кто занимается социальной политикой и соцподдержкой. Прекрасно понимаем ситуацию с ростом цен, поэтому в рамках текущего года необходимые два млрд рублей мы нашли для того, чтобы поднять зарплату нашим бюджетникам уже в текущем году», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

По словам главы региона, прибавку к зарплате получат около 15 тысяч человек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1,3 млрд рублей направят на повышение зарплат нижегородским бюджетникам.

Читайте также: Жители России рассказали о желаемом уровне зарплаты