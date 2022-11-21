Мурманск, , 11:53 — REGNUM Мурманским бюджетникам до конца года повысят зарплату. На эти цели региональные власти выделят около двух млрд рублей.

Михаил Суздальцев. Первая зарплата. 1958

«Я внес законопроект в Мурманскую областную думу о направлении на повышение оплаты труда бюджетников, а именно работников образования, здравоохранения, культуры, отдельные категории тех, кто занимается социальной политикой и соцподдержкой. Прекрасно понимаем ситуацию с ростом цен, поэтому в рамках текущего года необходимые два млрд рублей мы нашли для того, чтобы поднять зарплату нашим бюджетникам уже в текущем году», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

По словам главы региона, прибавку к зарплате получат около 15 тысяч человек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1,3 млрд рублей направят на повышение зарплат нижегородским бюджетникам.

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