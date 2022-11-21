Кременчуг, Украина, 21 ноября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в Кременчуге. Об этом 21 ноября сообщили СМИ Полтавской области.

Александр Пушкин

По их данным, демонтажные работы проводились при помощи отбойных молотков. Решение о демонтаже принял горсовет Кременчуга 18 ноября. Скульптуру собираются хранить в местном музее.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге облили краской.