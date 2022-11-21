Стокгольм, , 11:53 — REGNUM После высокой инфляции в Швеции в октябре большинство аналитиков ожидают, что Риксбанк в очередной раз повысит ключевую процентную ставку на 75 пунктов до 2,50%. Об этом 21 ноября сообщает новостная служба TT.

Риксбанк Швеции Riksbank.se

Согласно еженедельному обзору, руководство банка Swedbank рассчитывает скорее на то, что ставка вырастет на 100 базисных пунктов, даже если базовый сценарий предполагает увеличение на 75 пунктов.

«Октябрьский индекс потребительских цен был стрессовым для Риксбанка. Другие центральные банки, не в последнюю очередь ЕЦБ, продолжают повышать процентные ставки и объявляют о дальнейшем повышении, что, как мы полагаем, повлияет на решение Риксбанка», — говорится в обзоре.

Напомним, что заседание регулятора состоится 24 декабря.