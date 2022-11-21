В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики Юн Сок Ёля
Сеул, 21 ноября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом 21 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.
Согласно результатам опроса, проведенного с 14 по 18 ноября среди 2516 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 33,4%, что на 1,2% меньше по сравнению с предыдущим опросом.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 63,8% респондентов. Показатель вырос на 0,4%.
Известно, что показатель на уровне 30% продолжает держаться пятую неделю подряд.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» упал на 2,3% и составил 33,8%, однако уровень поддержки оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, вырос на 1,3%, до 48,1%.