Сеул, 21 ноября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом 21 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного с 14 по 18 ноября среди 2516 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 33,4%, что на 1,2% меньше по сравнению с предыдущим опросом.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 63,8% респондентов. Показатель вырос на 0,4%.

Известно, что показатель на уровне 30% продолжает держаться пятую неделю подряд.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» упал на 2,3% и составил 33,8%, однако уровень поддержки оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, вырос на 1,3%, до 48,1%.