Стокгольм, 21 ноября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В настоящее время профиль потенциального террориста меняется в Швеции. Об этом в интервью газете Aftonbladet заявила Ан-За Хагстрём, старший аналитик Службы безопасности Швеции.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

По ее словам, Служба безопасности Швеции (аналог русской ФСБ) видит развитие событий, при которым лица в Швеции, не имеющие прямого отношения к той или иной экстремистской организации, заявляют, что готовы совершать разного рода насильственные действия в одиночку.

«Действия в одиночку могут быть частью тактики, чтобы избежать своего выявления», — полагает эксперт.

Хагстрем не упомянула конкретно 33-летнего Теодора Энгстрёма, который обвиняется в громком теракте, произошедшем этим летом в Швеции. Но статья газеты Aftonbladet основана на предполагаемом террористическом преступлении, в котором обвиняется мужчина.