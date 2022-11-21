Джакарта, , 11:50 — REGNUM Соглашение Франции с Индонезией о продаже 42 истребителей Dassault Rafale по цене около $8,1 млрд, а также ряд отдельных соглашений о разработке подводных лодок, спутников и боеприпасов сделали Индонезию одним из крупнейших клиентов Франции в области вооружений в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Nusantara.

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale Clemens Vasters

Разочарование Франции в Соединенных Штатах, Великобритании и Австралии, связанное с отменой Австралией соглашения о закупке подводных лодок на сумму $66 млрд и созданием трехстороннего оборонного блока AUKUS, безусловно, еще больше открывает возможности для Индонезии по расширению стратегического сотрудничества с Францией.

В будущем Индонезия могла бы производить Mirage 2000 так же, как Индия производит Су-30MKI с использованием передовых технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, морская пехота Соединенных Штатов и Вооруженные силы Индонезии с 11 по 25 ноября 2022 года проводят совместные военные учения под кодовым названием Keris Marine Exercise (MAREX) в Лампунге.

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