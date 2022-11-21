Краснодар, , 11:49 — REGNUM Кубанские казаки за неделю доставили в Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил заместитель главы Кубани, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Донские казаки-добровольцы donland.ru

Вещи, продукты, медикаменты, техника переданы для мирных жителей и социальных учреждений Донбасса. Гуманитарный груз предназначен и для казаков-добровольцев из бригады «Кубань», а также мобилизованных жителей Краснодарского края. Вместе с гуманитарным конвоем бойцам переданы письма со словами поддержки, написанные школьниками и кадетами.

Всего с начала специальной военной операции кубанские казаки направили в зону СВО более 605 тонн гуманитарной помощи.