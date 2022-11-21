Стокгольм, , 11:52 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Тубиас Бильстрём (Умеренные) внимательно следит за развитием событий после турецких авиаударов в северном Ираке и Сирии, о чем он написал в электронном письме в редакцию газеты Expressen.

Тубиас Бильстрём, министр иностранных дел Швеции government.se

По его словам, сейчас у Швеции нет официальной позиции по турецкой спецоперации. Он не осуждает эту акцию, но подчеркивает, что Швеция должна проконсультироваться с ЕС о том, какая внешнеполитическая линия будет применяться.

«Меморандум между Турцией, Финляндией и Швецией содержит часть, в которой говорится, что мы не должны оказывать поддержку РПК. И дело не в том, что Швеции нужно поддерживать военные операции против этих групп», — заявил Бильстрём.

По предварительным данным, в результате атак турецких военных, совершенных поздно вечером 19 ноября, погиб по меньшей мере 31 человек.

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